Чому почастішали екстремальні погодні умови: у NASA назвали головні причини

Вчені пояснили, які умови посилюють експериментальні погодні явища. Також розповіли, чому стало набагато краще видно "людський слід" у кожній природній катастрофі.

Так, дослідник Руан є одним з авторів доповіді ООН з фізики зміни клімату. Зокрема у доповіді є багато змін екстремальних погодних умов зв'язуються з більш інтенсивним колообігом води.

Як розповів дослідник, повітря швидше витягає вологу з океанів і суші. Воно переносить більше вологи з місця на місце по планеті. Однак, коли йде дощ, то може просто лити стіною. З підвищенням температури загальна кількість вологи, яку намагається утримувати повітря, збільшується.

Окрім того, повітря може швидше всмоктати більше вологи із землі. Таким чином, одне й те саме явище призводить як до більш інтенсивних дощів, повеней і опадів, так і до більш суворих засух, коли вони трапляються.

Зокрема, такий перехід від надзвичайно вологих до посушливих умов може створювати неприємності для життєдіяльності людей і завдавати шкоди екосистемам.

У звіті ООН показаний зв'язок між людською діяльністю і такими погодними явищами. Важливим уточненням є те, що дослідники використовують записи спостережень і спеціальні моделі, щоб подивитися, якими були умови до істотного людського впливу – промислової революції.

Очевидно, що люди створюють більш небезпечні погодні явища, коли спалюють викопне паливо і викидаючи в атмосферу парникові гази, що нагрівають планету.