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Жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

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Суббота 14 августа 2021 15:39
Жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (loga.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Украине на завтра, 15 августа, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Пожарная опасность объявлена в северных, центральных и восточных областях, а именно в:

  • Ровенской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Луганской.

Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Ранее сообщалось, что сегодня погода в Украине испортится, но завтра ожидается возвращение жары.

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