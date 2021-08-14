Жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (loga.gov.ua)
В Украине на завтра, 15 августа, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Пожарная опасность объявлена в северных, центральных и восточных областях, а именно в:
- Ровенской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Луганской.
Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Ранее сообщалось, что сегодня погода в Украине испортится, но завтра ожидается возвращение жары.