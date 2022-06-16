Вот почему стоит выключать мобильный интернет: основные причины

Почему нужно выключать мобильный интернет

Обычно мобильный интернет используется там, где нет соединения с Wi-Fi. Поэтому, как только человек приходит домой, то стоит переходить уже на домашний беспроводной интернет, а полностью выключать мобильный.

В частности, не каждый задумывается о том, к чему такая пагубная привычка может привести и как она скажется на смартфоне.

Мобильный интернет - это один из главных "пожирателей" энергопитания на смартфоне. Поэтому, при непрерывном использовании мобильного интернета происходит быстрое потребление заряда аккумулятора.

Также обновление и обмен данными очень быстро разряжают батарею.

Поэтому стоит выбирать подключение к Wi-Fi, чем к мобильному интернету.

Если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, а вы им не пользуетесь, то в это время происходят обновление программного обеспечения и принимаются сообщения соцсетями.

Также стоит отключать интернет во время путешествий. Особенно, когда человек едет в местах, где нет связи, то телефон все равно пытается поймать интернет. В частности, это сделать не удастся, но телефон будет разряжаться. Стоит выключать мобильные данные, пока не приехали в населенный пункт.

Как известно, Wi-Fi гораздо медленнее забирает заряд аккумулятора, чем мобильный интернет. Поэтому, если у вас разряжен телефон, или вам просто нужно сохранить заряд как можно дольше, стоит полностью исключить мобильные данные.