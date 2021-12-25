Почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле: это должны знать все

Бесплатный Wi-Fi в отеле обычно считают преимуществом. В частности, доступ к интернету заграницей действительно часто пригодится, однако в некоторых случаях от него лучше отказаться.
Об этом пишет The Sun.
Да, в отеле бесплатные и общедоступные соединения опасны. Все потому, что их могут довольно легко сломать. К тому же вы каждый раз рискуете, когда вы вводите конфиденциальную информацию на сайтах и в приложениях, когда подключились к общественной сети.
Также покупать что-то в интернете и вводить реквизиты банковских счетов или паспортные данные нужно осторожнее.
Хакеры, подключенные к той же сети, могут узнать пароли и другие данные и получить доступ к вашим учетным записям.
Важно избегать сайтов, требующих ввода личной информации. Если же это невозможно, то отдавайте предпочтение мобильному интернету или пользуйтесь виртуальной частной сетью (VPN). Она поможет зашифровать данные.
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