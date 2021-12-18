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Лайфхак, который поможет хорошо выспаться в гостиничном номере

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Суббота 18 декабря 2021 16:23
Лайфхак, который поможет хорошо выспаться в гостиничном номере Как выспаться в отеле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые люди во время путешествий не могут хорошо выспаться в отелях. В частности, у них возникают проблемы, одна из которых это невозможность поспать в дневное время.

О том, как хорошо выспаться в гостиничном номере, чтобы свет не мешал отдыху, рассказала блогер Каролина в своем TikTok.

Так, девушка отмечает, что лайфхак поможет, если вы решили подольше поспать утром, или вздремнуть посреди дня, а окна в номере не зашториваются до конца.

Отмечается, что понадобится вешалка для одежды с зажимами. Их можно использовать как прищепки и соединить ими шторы. К тому же так свет не будет проникать в комнату и можно будет вдоволь поспать.

Также Каролина рассказала еще несколько советов по жизни в отеле. Если в номере мало розеток или же вы забыли дома блок с USB-входом, поищите нужный разъем на задней панели телевизора.

Кроме того, если вам понадобилось поработать за ноутбуком, но вы не хотите делать это сидя. Поэтому в стол можно превратить обычную гладильную доску.

Видео блогера собрал более 170 тысяч просмотров.

@neat.caroline

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original sound - Neat Caroline

Ранее мы сообщали, почему в отелях не стоит есть популярные продукты на завтрак.

Также мы писали, что работники отеля рассказали о самые странные просьбы своих гостей.

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