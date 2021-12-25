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Чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі: це мають знати усі

Автор: Тетяна Самарук

Безкоштовний Wi-Fi у готелі зазвичай вважають перевагою. Зокрема, доступ до інтернету закордоном справді часто стає у пригоді, однак у деяких випадках від нього краще відмовитись.

Про це пише The Sun.

Так, у готелі безкоштовні та загальнодоступні з'єднання є небезпечними. Все тому, що їх можуть досить легко зламати. До того ж ви щоразу ризикуєте, коли ви вводите конфіденційну інформацію на сайтах та у додатках, коли під'єдналися до громадської мережі.

Також купувати щось в інтернеті та вводити реквізити банківських рахунків чи паспортні дані потрібно обережніше.

Хакери, під'єднані до тієї ж мережі, можуть дізнатися паролі та інші дані й отримати доступ до ваших облікових записів.

Важливо уникати сайтів, які потребують вводу особистої інформації. Якщо ж це неможливо, то надавайте перевагу мобільному інтернету або користуйтеся віртуальною приватною мережею (VPN). Вона допоможе зашифрувати дані.

Раніше ми повідомляли, як добре виспатися у готельному номері.

Також ми писали, чому в готелях не варто їсти популярні продукти на сніданок.

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