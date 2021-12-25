ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі: це мають знати усі

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 16:18
Чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі: це мають знати усі Чому не можна під'єднуватись до Wi-Fi в готелі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Безкоштовний Wi-Fi у готелі зазвичай вважають перевагою. Зокрема, доступ до інтернету закордоном справді часто стає у пригоді, однак у деяких випадках від нього краще відмовитись.

Про це пише The Sun.

Так, у готелі безкоштовні та загальнодоступні з'єднання є небезпечними. Все тому, що їх можуть досить легко зламати. До того ж ви щоразу ризикуєте, коли ви вводите конфіденційну інформацію на сайтах та у додатках, коли під'єдналися до громадської мережі.

Також купувати щось в інтернеті та вводити реквізити банківських рахунків чи паспортні дані потрібно обережніше.

Хакери, під'єднані до тієї ж мережі, можуть дізнатися паролі та інші дані й отримати доступ до ваших облікових записів.

Важливо уникати сайтів, які потребують вводу особистої інформації. Якщо ж це неможливо, то надавайте перевагу мобільному інтернету або користуйтеся віртуальною приватною мережею (VPN). Вона допоможе зашифрувати дані.

Раніше ми повідомляли, як добре виспатися у готельному номері.

Також ми писали, чому в готелях не варто їсти популярні продукти на сніданок.

Читайте РБК-Україна в Google News
отель
LITE
Католицьке Різдво 2021: що сьогодні не можна робити і головні традиції
Католицьке Різдво 2021: що сьогодні не можна робити і головні традиції