Чому не варто купувати нарізний хліб: цього ви точно не знали

На смак він нічим не відрізняється від звичайного, та й коштує трохи дорожче. Він зручний тим, що можна відразу вийняти з упаковки та використовувати.

У супермаркетах часто продають вже нарізаний хліб. Він запечатаний в упаковку і рівно порізаний. Але такий хліб - не більше, ніж маркетинговий хід для залучення покупців.

Чому такий хліб купувати не варто - читайте в матеріалі нижче.

Псується швидше

Нарізаний хліб псується швидше, ніж цілий і все тому, що площа для ураження цвіллю або мікроорганізмами через нарізку збільшується. Тим більше, що ви й вдома зберігаєте такий хліб в поліетилені.

Повітря в пакет проникає погано, вентиляція порушена і це призводить до швидкої появи конденсату, особливо при зберіганні в холодильнику. Як результат - хліб псується швидше.

Якщо витягнути з пакета такий хліб, то засохне він в кілька разів швидше, бо швидше віддає вологу.

Зберігайте такий хліб тільки в мішечку з полотна. Так він довше залишиться свіжим і не почне пліснявіти. В крайньому разі, його можна змочити водою і розігріти в мікрохвильовці.

Неякісне масло

Ви здивуєтеся, але при нарізанні на комбінатах використовують спеціальні ножі, які протирають рослинною олією. І не кожен виробник використовує якісну олію, тим більше, що вона зараз дорога.

Зазвичай використовується найдешевший аналог, який не призводить до подорожчання хліба для кінцевого покупця. Рослинна олія потрібна, щоб шматочки виходили рівними, не кришилися і не злипалися.

Крім того, ножі можуть обробляти різними іншими засобами - консервантами та навіть етиловим спиртом. Це збільшує термін роботи ножів і навіть дозволяє продовжити термін придатності хліба. Але для організму людини всі ці засоби дуже шкідливі.