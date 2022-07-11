Почему спать с включенным вентилятором вредно для здоровья: важное объяснение
В жаркую погоду вентилятор кажется незаменимым. Однако, стоит отказаться от привычки спать тогда, когда он работает. Оказывается, такое "охлаждение" может негативно повлиять на здоровье.
Что будет, если спать с включенным вентилятором - читайте ниже.
Обострение аллергии и приступы астмы
Опасность использования вентилятора в жару заключается в том, что в его лопастях часто скапливается пыль, которая при включении устройства распространяется по всему дому.
В частности, пыль проникает в носовые пазухи и дыхательные пути, что может привести к обострению аллергии и приступам астмы.
Нагрузка на организм
Вентилятор стоит использовать при температуре не выше 30 градусов тепла. Все потому, что когда воздух прогревается до +35, то вентилятор лишь увеличивает нагрузку на организм.
Прямо направлены на человека потоки горячего воздуха способствуют появлению повышенного потоотделения, которое вызывает обезвоживание организма. Также в таком состоянии человек испытывает симптомы, напоминающие тепловой удар: головная боль, головокружение, сильную жажду, слабость и тошноту.
Сухость кожи
Вентиляторы сушат воздух и это негативно отражается на состоянии кожи и слизистых оболочек глаз. У людей появляются ощущения сухости кожи. Потоки воздуха высушивают носовые пазухи, провоцируя заложенность и даже головные боли.
От потоков воздуха кожа может пересохнуть, что в дальнейшем может привести к шелушению и другим проблемам.
Судороги
Если вентилятор работает во время сна, то он способен вызвать появление у спящего человека озноба, напряжения в мышцах и судороги. Такое есть риск простудить голову и шею, столкнуться с болями в ушах.
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