ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 18:21
Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать Что делать, если кондиционер не охлаждает (фото: freepik)
Автор: Никита Мельников

Чтобы в летнюю жару квартира не превратилась в раскаленную клетку, многие украинцы покупают и устанавливают кондиционер. Но что делать, если ваш спаситель от жары есть, а толку от него нет?

Каковы причины того, что кондиционер может не охлаждать квартиру - в нашем материале далее.

Прежде чем обращаться в сервис по ремонту кондиционеров, давайте разберемся, действительно ли кондиционер плохо охлаждает, может причина того, что он не справляется - другая?

Мощность кондиционера не рассчитана на площадь помещения

Например, если кондиционер мощностью 2 кВт установлен на площадь 30 метров квадратных, он просто не справится. Ведь каждый кВт - это 10 квадратов. Он может охлаждать, когда за окном +25, но с жарой +35 он точно не справится. Здесь спасет лишь замена на более мощный агрегат.

Как измерить охлаждение?

Перед вызовом мастера проверьте, действительно ли кондиционер не холодит. Для этого надо померить температуру на входе и выходе.

Температура входного воздуха измеряется термометром над внутренним блоком (речь идет о бытовых настенных сплит-системах). А на выходе - собственно, где воздух выдувается. Термометр в кондиционер засовывать не надо, достаточно поднести.

Если разница температуры 8-12 градусов - кондиционер работает исправно, а не охлаждает из-за неправильно рассчитанной площади для его мощности.

Другие причины, почему кондиционер не холодит

Забитые фильтры. Как рассказали эксперты сервиса, фильтры, которые расположены во внутреннем блоке кондиционера, нужно чистить регулярно. Их также необходимо дезинфицировать. Шуба из пыли помешает работе устройства.

Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать

Фото: кондиционер может не холодить из-за забитых пылью фильтров (facebook)

Также важно вовремя проводить дезинфекцию фильтров. Лучше всего это делать в комплексе и доверить работу профессионалам.

Засоренный теплообменник. Он может быть забит грязью, пылью, а в летний период тополиным пухом. Чтобы устранить эту неисправность, нужно провести тщательную чистку всего наружного блока. При этом, в отличие от фильтров, очищать механизм самостоятельно специалисты не рекомендуют.

Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать

Фото: загрязненный теплообменник кондиционера (facebook)

Загрязненный вентилятор внутреннего блока. Обычно он забивается грязью и пылью, поэтому отсутствует проходимость воздуха. Его тоже надо чистить.

Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать

Фото: Вентилятор кондиционера должен быть чистым (facebook)

Закончился фреон. При недостаточном количестве фреона в системе кондиционирования также могут возникать проблемы в работе. В этом случае нужно выполнить дозаправку оборудования, чтобы оно стало полноценно работать. Тут точно уж надо вызвать специалиста.

Важно! Перезаправлять "про запас" кондиционер не надо. Правильно установленный кондиционер не потребует дозаправки весь срок службы. А если фреон куда-то исчезает постоянно, надо сперва найти причину утечки и ее устранить.

Сломался вентилятор внутреннего или наружного блока. Это может быть поломка межблочного соединения, электродвигателя, модуля управления. Только специалист может провести диагностику и ремонт.

Некорректная реакция датчиков на температуру в помещении. В таком случае необходимо их заменить или отремонтировать.

Капиллярная трубка часто забивается грязью, гарью или мусором. Такое случается при неправильной установке устройства. Для решения проблемы надо продуть систему или заменить трубки.

Ранее мы писали, как охладить дом без кондиционера. Способы о которых многие не догадываются.

Также вы можете прочитать, как правильно выбрать кондиционер, чтобы он хорошо служил вам годами.

Читайте РБК-Украина в Google News
кондиционер
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее