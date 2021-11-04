Почему не создается Е-больничный и как разузнать об оплате: советы от Минсоцполитики

Не приходит СМС о создании Е-больничного

Для пациентов, которые были идентифицированы в качестве застрахованных лиц, создание электронного больничного происходит автоматически.

Сообщение поступает на номер телефона, однако СМСка может не прийти. Но не стоит переживать - это еще не свидетельствует о том, что больничный не создан.

В министерстве объяснили, что это может быть связано с не указанным номером телефона в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Следует авторизоваться на сайте portal.pfu.gov.ua с помощью цифровой подписи или BankId и проверить, создан ли Е-больничный. Там же можно обновить контакты и разрешить отправлять вам сообщения.

Если Е-больничный не создан

Чаще всего ошибки при создании электронных больничных связаны с идентификационными данными.

Так, информация о пациенте загружается из реестра пациентов в медицинское заключение автоматически и совпадает с данными, указанными в декларации с семейным врачом. Если информация о пациенте в декларации не совпадают с данными в реестре застрахованных лиц - Е-больничный не будет создан.

Обычно такие ошибки связаны с устаревшей информацией, которая не была своевременно обновлена. Рекомендуется тщательно проверять все данные и при необходимости вносить коррективы, чтобы решить проблему.

Еще одна причина, по которой Е-больничный может не быть сформирован - отсутствие информации о трудовых отношениях или ее недостоверность.

В таком случае работодатель должен предоставить соответствующий налоговый отчет, его уточнение или уведомление о принятии работника на работу.

Как узнать, когда оплатят Е-больничный

Это можно сделать онлайн: информация о состоянии финансирования больничных и декретных пособий ежедневно обновляется в Telegram-канале https://t.me/socialfund.

Первые 5 дней страхового случая оплачивает работодатель, а остальные - вплоть до выздоровления - финансирует Фонд соцстрахования (за исключением пособий по беременности и родам и уходу за больными детьми, которые оплачиваются Фондом с первого дня).

Чтобы узнать дату финансирования, нужно знать точную дату представления работодателем заявления-расчета по Е-больничному.

Также уточнить дату можно в отделении Фонда: для этого в каждом областном управлении созданы отдельные горячие линии, узнать которые можно по этому линку http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/ru/publish/article/968493.