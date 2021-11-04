Чому не створюється Е-лікарняний і як дізнатися про оплату: поради від Мінсоцполітики

В Україні електронні лікарняні почали діяти з жовтня, і до цього часу вже було створено майже 3 мільйони медичних висновків. При цьому у деяких громадян виникають питання щодо нововведення і процедури їх оплати, а деякі стикаються з технічними проблемами при створенні документа.
Роз'яснення та відповіді на поширені запитання про Е-лікарняні дали в прес-службі Міністерства соціальної політики України.
Для пацієнтів, яких було ідентифіковано як застрахованих осіб, створення електронного лікарняного відбувається автоматично.
Повідомлення надходить на номер телефону, проте СМСка може не прийти. Але не варто переживати - це ще не свідчить про те, що лікарняний не створений.
У міністерстві пояснили, що це може бути пов'язано з не вказаним номером телефону в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.
Слід авторизуватися на сайті portal.pfu.gov.ua за допомогою цифрового підпису або BankId та перевірити, чи створений Е-лікарняний. Там же можна оновити контакти і дозволити відправляти вам повідомлення.
Найчастіше помилки при створенні електронних лікарняних пов'язані з ідентифікаційними даними.
Так, інформація про пацієнта завантажується з реєстру пацієнтів у медичний висновок автоматично і співпадає з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем. Якщо інформація про пацієнта в декларації не збігаються з даними в реєстрі застрахованих осіб - Е-лікарняний не буде створений.
Зазвичай такі помилки пов'язані із застарілою інформацією, яка не була своєчасно оновлена. Рекомендується ретельно перевіряти всі дані й за необхідності вносити корективи, щоб розв'язати проблему.
Ще одна причина, за якою Е-лікарняний може не бути сформований - відсутність інформації про трудові відносини або її недостовірність.
У такому випадку роботодавець повинен надати відповідний податковий звіт, його уточнення або повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Це можна зробити онлайн: інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у Telegram-каналі https://t.me/socialfund.
Перші 5 днів страхового випадку оплачує роботодавець, а решту - аж до одужання - фінансує Фонд соцстрахування (за винятком допомоги по вагітності та пологах та догляду за хворими дітьми, які оплачуються Фондом з першого дня).
Щоб дізнатися дату фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за Е-лікарняним.
Також уточнити дату можна у відділенні Фонду: для цього в кожному обласному управлінні створені окремі гарячі лінії, дізнатися які можна за цим лінком http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/ru/publish/article/968493.
Раніше ми публікували алгоритм дій, як отримати або закрити електронний лікарняний.
Додамо також, перед цим у Фонді соцстрахування України пояснили, як проводитимуть виплати за електронним лікарняним.