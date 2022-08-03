Где в Киеве сдавать технику на переработку и почему это обязательно надо делать

Позаботьтесь об экологии

Выбрасывая ненужную технику на помойку, вы действительно вредите экологии. Дело в том, что в некоторых деталях той или иной техники могут быть такие ядовитые компоненты как:

ртуть

бром

свинец

кадмий

мышьяк

селен

Поэтому важно заботиться о том, чтобы ваша техника не попала на полигон, где будет отравлять землю вместе с другим мусором.

Правильная утилизация техники

Согласно технологиям утилизации, сданную вами технику сначала разбирают и фильтруют по компонентам. Вредные компоненты, которые мы упоминали ранее, отправляются на переработку в специальные предприятия, где будут обезврежены.

Другие - безопасные запчасти - будут отправлены на переработку для дальнейшего производства составляющих из вторсырья.

Где можно сдать старое "железо"

В Киеве вы можете сдать свою ненужную технику в пункте приема компании "Центр управления отходами", которая занимается утилизацией техники в Украине с 2014 года.

Конечно, переработка техники - сложный и дорогостоящий процесс, требующий специальной техники и времени работы специалистов. Но для населения работает программа "Пункт приема техники", где вы можете сдать на утилизацию технику совершенно бесплатно.

Такой пункт приема в Киеве находится по адресу: улица Полковника Шутова, 16 на месте проходной завода "Аналітприлад". Приносить старое "железо" можно каждую среду с 09:00 до 18:00.

Что можно сдавать

Крупная бытовая техника: бойлер, стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, телевизор, кондиционер.

Мелкая бытовая техника: электрочайник, фен, плойка, мясорубка, мультиварка, блендер, утюг, электробритва, соковыжималка, миксер, тостер, сушка для рук, вентилятор напольный, кофеварка, фритюрница.

Компьютерная техника и аксессуары: магнитофон, системный блок, монитор, вебкамера, флешка, жесткий диск, клавиатура, мышь, коммутатор, роутер, ноутбук, материнская плата, процессор, электронная книга, мобильный телефон, планшет, зарядные устройства для техники (кабель, зарядка, блок питания), фотокамера, гарнитуры к телефону, наушники.

Оргтехника: принтер, ксерокс, калькулятор, сканер, телефонный аппарат, пишущая машинка электромеханическая, детектор валют.

Также там же можно сдать опасные отходы. Например, люминисцентные лампы за оплату 5,80 гривен за штуку. Или батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов, ноутбуков и тому подобное. За килограмм использованных элементов питания вам дадут 70 гривен.