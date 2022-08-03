Де у Києві здавати техніку на переробку і чому це обов'язково треба робити

Подбайте про екологію

Викидаючи непотрібну техніку на смітник, ви дійсно шкодите екології. Річ у тому, що в деяких деталях тієї чи іншої техніки можуть бути такі отруйні компоненти як:

ртуть

бром

свинець

кадмій

миш'як

селен

Тому важливо турбуватися про те, щоб ваша техніка не потрапила на полігон, де буде отруювати землю разом з іншим сміттям.

Правильна утилізація техніки

Згідно з технологіями утилізації, здану вами техніку спочатку розбирають та фільтрують за компонентами. Шкідливі компоненти, які ми згадували раніше, відправляються на перероблення до спеціальних підприємств, де будуть знешкодженні.

Інші - безпечні запчастини - будуть відправлені на перероблення для подальшого виробництва складників з вторсировини.

Де можна здати старе "залізо"

В Києві ви можете здати свою непотрібну техніку у пункті приймання компанії "Центр управління відходами", яка займається утилізацією техніки в Україні з 2014 року.

Звісно, перероблювання техніки - важкий та коштовний процес, який потребує спеціальної техніки та часу роботи спеціалістів. Але для населення працює програма "Пункт приймання техніки", де ви можете здати на утилізацію техніку абсолютно безкоштовно.

Такий пункт приймання в Києві знаходиться за адресою: вулиця Полковника Шутова, 16 на місці прохідної заводу "Аналітприлад". Приносити старе "залізо" можна кожну середу з 09:00 до 18:00.

Що можна здавати

Велика побутова техніка: бойлер, пральна машина, пилосос, мікрохвильова піч, телевізор, кондиціонер.

Дрібна побутова техніка: електрочайник, фен, плойка, м'ясорубка, мультиварка, блендер, праска, електробритва, соковижималка, міксер, тостер, сушка для рук, вентилятор підлоговий, кавоварка, фритюрниця.

Комп'ютерна техніка і аксесуари: магнітофон, системний блок, монітор, вебкамера, флешка, жорсткий диск, клавіатура, миша, комутатор, роутер, ноутбук, материнська плата, процесор, електронна книга, мобільний телефон, планшет, зарядні пристрої для техніки (кабель, зарядка, блок живлення), фотокамера, гарнітура до телефону, навушники.

Оргтехніка: принтер, ксерокс, калькулятор, сканер, телефонний апарат, друкарська машинка електромеханічна, детектор валют.

Також там же можна здати небезпечні відходи. Наприклад, люмінісцентні лампи за оплату 5,80 гривень за штуку. Або батарейки, акумулятори від мобільних телефонів і ноутбуків тощо. За кілограм використаних елементів живлення вам дадуть 70 гривень.