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Как отличить настоящий шоколад от подделки: самые быстрые и надежные способы

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Четверг 06 января 2022 14:06
Как отличить настоящий шоколад от подделки: самые быстрые и надежные способы Фото: Как понять, что шоколад качественный (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Качественный шоколад от поддельного отличить можно, используя ряд простых способов. Конечно же лучше всего это делать дома, когда плитка распечатана. Но еще в магазине по составу на упаковке можно заподозрить, что ваша шоколадка содержит лишние, часто вредные для вас, компоненты.

Об этом пишет Tut-news.

Читаем упаковку

В натуральном шоколаде должно содержаться минимум составляющих. Это какао-масло, сахар, тертые какао-бобы.

В молочный шоколад добавляется еще сухое молоко. Но никаких растительных жиров, пальмового масла и т. д. плитка шоколада содержать не должна

Срок хранения натурального шоколада - не больше года. Если на упаковке указан длительный срок - с шоколадкой точно не все в порядке.

Проверяем плитку шоколада:

  1. Откройте упаковку и хорошенько осмотрите поверхность. "Правильный" шоколад глянцевый и отбрасывает блики.
  2. Отломите кусочек. Если звук громкий и звонкий - все в порядке, а гибкое и тихое разламывание значит, что в шоколаде много масел и консервантов.
  3. Внутри шоколад должен быть матовым и отличаться от внешней глянцевой стороны.
  4. Сожмите в ладони. Настоящий шоколад должен таять в руках, но не мгновенно, а спустя некоторое время. Если шоколад не тает вовсе, не оставляет никаких следов, это тоже плохой знак.
  5. Согните плитку. Натуральный шоколад не гнется, он сразу ломается с характерным щелчком. Сгибание - признак присутствия в продукте растительных жиров.
  6. Погрузите в молоко - натуральный шоколад утонет.
  7. Заморозьте. На качественном шоколаде уже после трех часов в морозилке появятся белые пятна. Подделка же не изменит своих свойств.
  8. Откусите. Натуральный шоколад не прилипает к зубам и тает во рту.

Ранее эксперты также рассказали, как отличить качественную сгущенку от фальсификата.

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