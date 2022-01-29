Чому срібло темніє і як це швидко виправити: ці поради дійсно працюють!

Але у срібла є одна неприємна особливість - метал з часом темніє і втрачає свою яскравість. Зазвичай темніє срібло з важливих причин і від цієї напасті є порятунок.

Срібло з давніх часів вважається магічним металом. Саме зі срібла робили найпотужніші амулети від злих сил. Актуально срібло і зараз.

Чому срібло темніє і як швидко це можна виправити – читайте нижче.

Чому срібло темніє

Срібло є деяким провідником енергії й потрапивши в біополе людини може не тільки оберігати свого власника, але і розвивати духовно. Також срібло бере на себе удари негативної енергії, спроби змови або пристріту і саме тому починає темніти.

При постійному контакті зі шкірою нездорової людини - срібло стає бляклим і може давати чорноту.

Вчені пояснюють потемніння срібла трохи простіше: в срібні прикраси часто додають мідь, яка в контакті з сіркою дає темний наліт. У складі людського поту є багато сульфатів, які є солями сірчаної кислоти.

Тому не варто дивуватися, якщо ви влітку активно потієте і при цьому срібні прикраси починають активно окислюватися.

Найчастіше срібло починає темніти:

якщо ви його носите під час інтенсивних фізичних навантажень

у періоди сильного стресу (під час переживань потовиділення посилюється, а з ним і кількість сульфатів на шкірі)

у країнах або містах з сильною вологістю повітря

при контактах з хімічними засобами

при хворобах печінки та нирок

при порушенні гормонального фону (в тому числі й під час вагітності)

Експерти рекомендують не носити срібло в басейни та спортзали, а при прибиранні з використанням хімії надягати рукавички або знімати всі прикраси.

Якщо є підозра на проблеми зі здоров'ям і срібло почало швидко темніти – сходіть до лікаря.

Як почистити срібло

Для чищення срібла відмінно підходять підручні домашні засоби: нашатирний спирт, сода, оцет, лимонна кислота, зубна паста.

1. Візьміть дві столові ложки нашатирного спирту і розведіть в літрі води. Можна додати перекис водню. У розчин покладіть почорнілі срібні вироби та залиште на 15 хвилин. Потім протріть губкою або щіткою.

2. Візьміть 2 ст.ложки соди та 2 склянки води, розмішайте і поставте на вогонь. Потім опустіть у воду срібло і маленький шматочок фольги. Залиште на 15 хвилин, а потім промийте чистою водою.

3. Візьміть 100 г лимонної кислоти, додайте 500 мл води та поставте на водяну баню. Покладіть срібло у воду, а зверху - шматочок мідного дроту. Кип'ятити потрібно 30 хвилин, а потім просто прополоскати водою.

4. Нанесіть на ганчірочку трохи столового оцту і протріть срібло.

5. Візьміть звичайну зубну пасту і стару щітку. Прикраси злегка намочіть і нанесіть щіткою зубну пасту. Можна використовувати зубний порошок. Потерти. Потім прополощіть в чистій воді. Цей спосіб допомагає очистити навіть старе потемніле срібло.