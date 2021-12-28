Почему в самолете нужно запирать ручную кладь на замок: об этом никто не знает

Почему вещи на борту должны быть под замком

По словам путешественника Пола Сиби, всем стоит приобрести замок не только для багажа, но и для ручной клади. И запирать ее всегда, когда путешествуете самолетом.

Также эксперт назвал несколько причин, почему вещи должны быть под замком.

Вы не всегда будете следить за вещами

В ручной клади туристы хранят камеру, телефон, документы и деньги. Люди, ошибочно думают, что эти вещи всегда у них будут перед глазами. Однако, это не так. Вы можете заснуть, отвернуться, или пойти в туалет, а из вашего чемодана что-то похитят.

Ручную кладь могут забрать в багаж

Вашу кладь могут забрать в багажное отделение после того, как вы попали на борт. Такое может произойти, когда все верхние полки заняты, и чемодан, даже небольшой, некуда поставить.

Обычно это случается неожиданно для путешественника и он не успевает достать дорогие или нужные вещи.

Вещи могут быть далеко от вас

Вашу сумку могут поставить далеко от вас. Такое произойдет, если вы зашли в салон, а полки возле вашего места уже заняты.

Тогда кто-то может полезть к вашим вещам, а вы на это не обратите внимания.