Чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу на замок: про це ніхто не знає

Чому речі на борту повинні бути під замком

За словами мандрівника Пола Сібі, усім варто придбати замок не тільки для багажу, а й для ручної поклажі. І замикати її зажди, коли подорожуєте літаком.

Також експерт назвав кілька причин, чому речі мають бути під замком.

Ви не завжди будете стежити за речами

У ручній поклажі туристи зберігають камеру, телефон, документи та гроші. Люди, помилково думають, що ці речі завжди у них будуть перед очима. Однак, це не так. Ви можете заснути, відвернутися, або піти до туалету, а з вашої валізи щось викрадуть.

Ручну поклажу можуть забрати у багаж

Вашу поклажу можуть забрати у багажне відділення після того, як ви потрапили на борт. Таке може статися, коли всі верхні полиці зайняті, і валізу, навіть невелику, немає куди поставити.

Зазвичай це трапляється несподівано для мандрівника й він не встигає дістати дорогі чи потрібні речі.

Речі можуть бути далеко від вас

Вашу сумку можуть поставити далеко від вас. Таке станеться, якщо ви зайшли до салону, а полиці біля вашого місця вже зайняті.

Тоді хтось може полізти до ваших речей, а ви на це не звернете уваги.