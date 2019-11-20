Почему родные Заворотнюк скрывают диагноз: названа неожиданная причина

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк имеет неизлечимую форму заболевания

Популярная блогерша Елена Миро предсказала российской актрисе Анастасии Заворотнюк быструю смерть. Она считает, что семья артистки молчит о ее состоянии не просто так. В своей колонке в Livejournal Миро предположила, что родные актрисы не комментируют ситуацию, потому что состояние критическое и исход известен.

Блогерша озвучила страшный прогноз по больной раком актрисе Анастасии Заворотнюк.

"Дело вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов. Все это понимают! Предположу, что у Заворотнюк тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить. Например, глиобластома, как пишут некоторые СМИ. Что именно означает для человека этот диагноз? Это означает, что он умрет, причем скоро", — пишет Миро.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По мнению блогерши, семья не озвучивает диагноз, чтобы не лишиться заработка. Сейчас муж актрисы Петр Чернышев вернулся на лед и принимает участие в шоу "Руслан и Людмила".

"Глиобластома — это очень плохой, страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрет. Ведь его нельзя вылечить… счет идет на месяцы, а, может, и на недели. А теперь вопрос: сколько денег соберет такой диагноз? Попрутся ли люди на ледовое шоу мужа Заворотнюк, которое им на фиг не вперлось, чтобы собранные средства пошли на лечение человека, которого вылечить нельзя? Вот и сами думайте, почему молчит семья", — написала Елена.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стоит напомнить, что маме Заворотнюк грозит арест.