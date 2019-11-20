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Это невероятно: врачи раскрыли новые детали лечения Заворотнюк

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 18:09
Это невероятно: врачи раскрыли новые детали лечения Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк постепенно выздоравливает

Российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком и сейчас проходит лечение в одной из столичных клиник в России. Самочувствие звезды сериала "Моя прекрасная няня" значительно улучшилось, удаление опухолей прошло удачно и у нее есть перспектива на выздоровление. Об этом сообщил друг Петра Чернышева, мужа артистки, передает газета "Комсомольская правда".

"Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток", — заявил собеседник издания.

Это невероятно: врачи раскрыли новые детали лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Отмечается, что у Заворотнюк восстановились способности ходить, разговаривать и нормально слышать. Врачи надеются, что раковые клетки замедлят рост по сравнению с тем, как развивалась болезнь актрисы ранее.

"За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить", — отметил источник, добавивший, что Заворотнюк до сих пор находится в реабилитационном центре.

Кроме того, Анастасия Заворотнюк уже видится с младшей дочерью.

"Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила — ей в октябре исполнился годик — узнала маму, протянула к ней ручки", — описал встречу Анастасии с малышкой друг.

Он также отметил, что родные не балуют Заворотнюк частыми визитами. Если в больнице они не отходили от актрисы, то сейчас, когда она в реабилитационном центре, занялись делами.

"Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким", — уверен друг.

Стоит также отметить, что ранее Анастасии Заворотнюк назначили новое лечение. Врач-онколог рассказал, что Анастасии Заворотнюк назначили курс генной терапии.

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