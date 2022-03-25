Почему РФ не использует свое "навороченное" оружие: эксперты указали на интересные причины

Самолет Су-57 (Невидимка)

Оказывается, таких готовых самолетов в России нет. Производство было запущено в 2019 году и даже один удалось собрать. Но во время испытаний в пробных полетах перед передачей ВВС РФ он разбился.

Эксперты утверждают, что с 2019 по 2022 год могли собрать еще хотя бы три таких самолета. И один, возможно, есть на эксплуатации в ВВС РФ. Однако нет ни фото, ни видео этих самолетов.

Известно, что в этих боевых самолетах был запроектирован отсек для вооружения с запуском ракет класса "воздух-воздух". Однако испытания показывали, что ракеты не помещались в корневых отсеках крыла. И возможно, даже готовые самолеты Су-57 не годятся для использования.

"Всего изготовлено 14 штук, 10 прототипов, 4 серийных образца. Но даже серийные модели еще проходят испытания. По большей части Су-57 настолько дорог в производстве, что Россия не может позволить себе производить его в значительных количествах. Они ищут иностранных покупателей, чтобы помочь с затратами на разработку. Индия уже пошла на попятную, а Россия не нашла никого, кто мог бы заполнить образовавшуюся пустоту", - рассказал Эрик Виклунд.

Танк Т-14 (Армата)

Разрекламированный танк Т-14 в армии РФ тоже не используется. Для государственных испытаний было создано около 20 "опытных" Т-14. Их даже продемонстрировали на парадах, но никаких серийных выпусков так и не было, только прототипы.

Как утверждает Виклунд, ни один из этих прототипов не готов для использования. Прототипы сырые. Их вывели на парад, но в процессе сломалась трансмиссия и пришлось эвакуировать этот танк.

В планах было более 2000 таких военных машин, но как обычно в России туго с деньгами, поэтому весь производственный цикл был отменен. Чуть позже было заявлено о 100 моделях к 2022 году. Но и они не были готовы к испытаниям.

Ракета "Циркон"

Это макет, копирующий X-51 Waverieder и есть одно-единственное изображение – запускаемая старая противоракетная ракета берегового базирования.

Ракета "Кинжал"

Это просто БРСД "Искандер", которая привязана к МиГ-31 и развернута немного выше и дальше. Сейчас армия РФ использует самолеты типа МиГ-31 или бомбардировщик Ту-22М.

Но оба эти самолета легко обнаруживаются. И реклама "ракеты-невидимки" – хвастовство. На самом деле это реконструкция баллистической ракеты малой дальности, которая была разработана еще в 1980-х. Она легко обнаруживается на радарах.

"Россия в основном известна своими ракетами и крупнейшим запасом ядерного оружия. Но страна находится под санкциями "до чертиков" и ВВП идет на поддержание тех сил, что у них есть. Мы не удивимся, если в будущем произойдет утечка информации и обнаружится, что военные РФ сильно недофинансированы и большая часть средств утекала в чужие карманы", - считают эксперты.

Кроме того, бюджет РФ на военную технику очень велик, но мало что из этих средств доходит до армии в реальности. Новые самолеты очень дорогие, а техническое обслуживание еще дороже.

По мнению экспертов, в России были уверены, что им новейшие системы вооружения не потребуются и все пройдет тихо, как было с оккупированным Крымом. Ну и последнее – ВКС РФ (Воздушно-космические силы) проектировались как средство обороны, а не заточены в качестве инструмента вторжения.