Чому РФ не використовує свою "наворочену" зброю: експерти вказали на цікаві причини

Літак Су-57 (Невидимка)

Виявляється, таких готових літаків в Росії немає. Виробництво було запущено у 2019 році та навіть один вдалося зібрати. Але під час випробувань у пробних польотах перед передачею ВПС РФ він розбився.

Експерти стверджують, що з 2019 по 2022 рік могли зібрати ще хоча б три таких літаки. І один, можливо, є на експлуатації у ВПС РФ. Однак немає ні фото, ні Відео цих літаків.

Відомо, що в цих бойових літаках був запроєктований відсік для озброєння із запуском ракет класу "повітря-повітря". Однак випробування показували, що ракети не поміщалися в кореневих відсіках крила. І можливо, навіть готові літаки Су - 57 не годяться для використання.

"Всього виготовлено 14 штук, 10 прототипів, 4 серійних зразки. Але навіть серійні моделі ще проходять випробування. Здебільшого Су - 57 настільки дорогий у виробництві, що Росія не може дозволити собі виробляти його в значних кількостях. Вони шукають іноземних покупців, щоб допомогти з витратами на розробку. Індія вже пішла назад, а Росія не знайшла нікого, хто міг би заповнити порожнечу, що утворилася", - розповів Ерік Віклунд.

Танк Т - 14 (Армата)

Розрекламований танк Т - 14 в армії РФ теж не використовується. Для державних випробувань було створено близько 20 "досвідчених" Т-14. Їх навіть продемонстрували на парадах, але ніяких серійних випусків так і не було, тільки прототипи.

Як стверджує Віклунд, жоден з цих прототипів не готовий для використання. Прототипи сирі. Їх вивели на парад, але в процесі зламалася трансмісія і довелося евакуювати цей танк.

У планах було понад 2000 таких військових машин, але як завжди в Росії туго з грошима, тому весь виробничий цикл був скасований. Трохи пізніше було заявлено про 100 моделей до 2022 року. Але і вони не були готові до випробувань.

Ракета "Циркон"

Це макет, що копіює x-51 Waverieder і є одне-єдине зображення - запускається стара протиракетна ракета берегового базування.

Ракета "Кинджал"

Це просто БРСД "Іскандер", яка прив'язана до МіГ-31 і розгорнута трохи вище і далі. Зараз армія РФ використовує літаки типу МіГ - 31 або бомбардувальник Ту-22М.

Але обидва ці літаки легко виявляються. І реклама "ракети-невидимки" - хвастощі. Насправді це реконструкція балістичної ракети малої дальності, яка була розроблена ще в 1980-х. вона легко виявляється на радарах.

"Росія в основному відома своїми ракетами та найбільшим запасом ядерної зброї. Але країна знаходиться під санкціями "до чортиків" і ВВП йде на підтримку тих сил, що у них є. Ми не здивуємося, якщо в майбутньому відбудеться витік інформації та виявиться, що військові РФ сильно недофінансовані й велика частина коштів витікала в чужі кишені", - вважають експерти.

Крім того, бюджет РФ на військову техніку дуже великий, але мало що з цих коштів доходить до армії в реальності. Нові літаки дуже дорогі, а технічне обслуговування ще дорожче.

На думку експертів, в Росії були впевнені, що їм новітні системи озброєння не будуть потрібні й все пройде тихо, як було з окупованим Кримом. Ну й останнє - ПКС РФ (Повітряно-космічні сили) проєктувалися як засіб оборони, а не заточені як інструмент вторгнення.