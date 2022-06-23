Чому з`являється гіркота в огірках та як її позбутися

Огірки можуть мати неприємний гіркий присмак через низку причин. Такі огірки на грядці можуть виглядати ідеальними, тому людина ніколи не вгадає, який на смак урожай, поки не спробує.

Як позбутися гіркоти - читайте нижче .

Що робить огірок гірким

Огірки природним чином виробляють хімічні речовини - кукурбітацинами, які дуже гіркі і у великих кількостях можуть негативно позначитися на здоров'ї людини. Ці сполуки накопичуються у стеблі і листках, але під впливом певних умов можуть проникати в плоди.

Гіркота в огірках може бути викликана рядом факторів:

Надто спекотні умови . Одна з найбільш поширених причин викликана тепловим стресом, коли температура піднімається вище +30. Кращим рішенням стане захист плодів за допомогою тканинного навісу вдень, коли сонце дуже спекотне;

. Одна з найбільш поширених причин викликана тепловим стресом, коли температура піднімається вище +30. Кращим рішенням стане захист плодів за допомогою тканинного навісу вдень, коли сонце дуже спекотне; Холод . Така проблема може виникнути на початку сезону, коли ночі холодні. Потрібно садити огірки після заморозків і прогрівання ґрунту;

. Така проблема може виникнути на початку сезону, коли ночі холодні. Потрібно садити огірки після заморозків і прогрівання ґрунту; Коливання температур . Якщо температура різко коливається від однієї крайності до іншої протягом тривалого періоду - можуть почати рости гіркі огірки;

. Якщо температура різко коливається від однієї крайності до іншої протягом тривалого періоду - можуть почати рости гіркі огірки; Нестача води . Полив особливо важливий на ранніх стадіях росту. Ґрунт повинен бути вологим принаймні на 5 см від поверхні;

. Полив особливо важливий на ранніх стадіях росту. Ґрунт повинен бути вологим принаймні на 5 см від поверхні; Поганий ґрун т. Ще один фактор, що викликає гіркоту - це нестача поживних речовин у ґрунті. Підгодовуйте огірки збалансованим добривом кожні 6-8 тижнів;

т. Ще один фактор, що викликає гіркоту - це нестача поживних речовин у ґрунті. Підгодовуйте огірки збалансованим добривом кожні 6-8 тижнів; Несвоєчасний збір врожаю. Огірки повинні бути готові до збору через 50-70 днів після посадки. Потрібно регулярно збирати врожай, оскільки смак плоду стає гіршим, коли він виростає занадто великим.

Чому огірки гіркі (freepik)

Зокрема, гіркота концентрується в кінці стебла і шкірці огірка. Відріжте кінець стебла і шкірку перед вживанням.

Для того, щоб повернути овочам приємний смак, можна скористатися будь-яким із способів: