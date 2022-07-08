Вот почему подсолнечное масло не следует хранить в кухонном шкафчике

Почему масло надо хранить в холодильнике

Обычно, срок хранения масла, указанный на упаковке - 2 года. Однако после открытия бутылки он сокращается.

По данным экспертов, подсолнечное масло под действием высоких температур, а также попадания солнечных лучей (если храните у плиты) может легко прогоркнуть. В шкафчике она будет храниться дольше, но все же лучший вариант, чтобы сохранить пользу и свежесть масла - холодильник.

Что случится с маслом в холодильнике

Как пишет My Fearlesskitchen, в холодильнике масло может помутнеть или стать густым. Это не значит, что масло плохое, это просто означает, что оно охлажденное.

При комнатной температуре масло восстановит свою консистенцию и цвет. Просто отлейте необходимое количество, которое понадобится вам для готовки.

Как долго хранится масло

После того, как вы откроете бутылку, масло будет храниться примерно 1 год, опять же, при условии правильного хранения. А это - прохладное, сухое место, подальше от прямых солнечных лучей.

Идеально, после открытия перелить масло в тару из стекла. Также можно отправить в емкость с маслом горох или фасоль, чтобы сохранить эффект свежести надолго.