Ось чому соняшникову олію не слід зберігати в кухонній шафці

Чому олію треба зберігати в холодильнику

Зазвичай, термін зберігання олії, вказаний на упаковці - 2 роки. Проте після відкриття пляшки він скорочується.

За даними експертів, соняшникова олія під дією високих температур, а також потрапляння сонячного проміння (якщо зберігаєте біля плити) може легко згіркнути. В шафці вона зберігатиметься довше, але все ж найкращий варіант, щоб зберегти користь і свіжість олії - холодильник.

Що трапиться з олією в холодильнику

Як пише My Fearlesskitchen, у холодильнику олія може помутніти або стати густою. Це не означає, що олія погана, це просто означає, що вона охолоджена.

При кімнатній температурі вона відновить свою консистенцію і колір. Просто відлийте необхідну кількість олії, яка знадобиться вам для готування.

Як довго зберігається олія

Після того, як ви відкриєте пляшку, олія зберігатиметься приблизно 1 рік, знову ж таки, за умови правильного зберігання. А це - прохолодне, сухе місце, подалі від прямих сонячних променів.

Ідеально, після відкриття перелити олію в тару зі скла. Також можна відправити в ємність із олією горох або квасолю, щоб зберегти ефект свіжості надовго.