Почему подорожали продукты: у Зеленского назвали причину

Цены на продукты в Украине подорожали из-за роста их стоимости на мировых рынках. Об этом рассказали на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, которое проводил президент Украины Владимир Зеленский.

У Зеленского отметили, что что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания, а небольшое повышение цен наблюдается только на некоторые импортные продукты. Об этом сообщается на сайте главы государства.

При этом стоит отметить, что с середины марта капуста выросла в цене на 86%, гречневая крупа - на 50%, морковь - на 48%, а картофель - на 39%.

Напомним, что названы продукты, которые лучше всего укрепляют иммунитет. Врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова рассказала, что ротация продуктов должна происходить каждые 4 часа. Кроме того, продукты не должны быть похожими друг на друга, и пища должна быть разнообразной.

При этом продуктам, в которых содержится белок, необходимо уделять особое внимание. Речь идет о мясе и морепродуктах. Также к этому относяться и яйца. А те, кто не употребляет белок животного происхождения, могут обратить внимание на сою и все продукты из нее.

Врач не советует употреблять колбасу, разные копчености и сосиски, поскольку они не полезны, и только нагружают кишечник.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продуктовые рынки во время карантина работать не будут.