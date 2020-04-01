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Будут ли работать рынки во время карантина: в Киеве дали ответ

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 14:00
Будут ли работать рынки во время карантина: в Киеве дали ответ
Рынки будут закрыты во время карантина (Коллаж РБК-Украина)

Мэр Киева сообщил, что продуктовые рынки во время карантина работать не будут

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Ограничительные меры не позволяют работать ярмаркам и рынкам. 31 марта МОЗ разрешил базарам возобновить свою работу, но уже 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко эту информацию развенчал. Кличко вышел в эфир и сказал, что рынки откроют только в том случае, если ситуация в столице улучшится.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки не будет открывать! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет", – сказал Кличко.

Кличко отметил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков в Ухане.

"А относительно рынков, количества людей на них и другого – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!" – сказал мэр.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, опубликованному на сайте Минздрава, базары могут продолжать работу в случае соблюдения определенных мер профилактики.

Также сообщалось, что в Украине могут смягчить карантинные меры, поскольку в скором времени у многих украинцев попросту закончатся деньги, если они и дальше будут сидеть без работы.

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