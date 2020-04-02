Чому подорожчали продукти: у Зеленського назвали причину

Ціни на продукти в Україні подорожчали через зростання їх вартості на світових ринках. Про це розповіли на традиційній селекторній нараді по боротьбі з поширенням коронавіруса, яку проводив президент України Володимир Зеленський.

У Зеленського зазначили, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування, а невелике підвищення цін спостерігається тільки на деякі імпортні продукти. Про це повідомляється на сайті глави держави.

При цьому варто зазначити, що з середини березня капуста зросла в ціні на 86%, гречана крупа - на 50%, морква - на 48%, а картопля - на 39%.

Нагадаємо, що названі продукти, які найкраще зміцнюють імунітет. Лікар-імунолог і дієтолог Людмила Гончарова розповіла, що ротація продуктів повинна відбуватися кожні 4 години. Крім того, продукти не повинні бути схожими один на одного, і їжа повинна бути різноманітною.

При цьому продуктам, в яких міститься білок, необхідно приділяти особливу увагу. Мова йде про м'ясо і морепродукти. Також до цього відносяться і яйця. А ті, хто не вживає білок тваринного походження, можуть звернути увагу на сою і всі продукти з неї.

Лікар не радить вживати ковбасу, різні копченості та сосиски, оскільки вони не корисні, і тільки навантажують кишечник.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що продуктові ринки під час карантину працювати не будуть.