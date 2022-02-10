Ось чому небезпечно зашивати на собі одяг або пришивати гудзик: чим це загрожує

З давніх часів у багатьох сім'ях збереглося повір'я в те, що не можна зашивати на собі одяг або пришивати гудзик. А наші мами та бабусі ще й відривали червону нитку і затискали її зубами в процесі пришивання гудзика.

Однак мало хто пам'ятає, чому не можна цього робити та чим це загрожує. Що про це говорять народні прикмети – читайте нижче.

Забобон про те, що не можна зашивати одяг на собі або пришивати гудзик, існує дуже давно. Вважається, що така дія призводить до серйозних неприємностей.

За старих часів люди вірили, що зашивання одягу перед дорогою може привести до нещасного випадку в дорозі. А якщо при цьому плуталися нитки – мандрівник ризикував заблукати та не повернутися додому.

У більш сучасних варіантах згадується "пришита пам'ять" – нібито обов'язково забудеш щось важливе. Також пришиванням гудзика на собі можна позбавити себе щастя, отримати труднощі в кар'єрі та особистому житті.

Особливо небезпечно зашивати щось на собі заміжнім жінкам – проблем в любові їм тоді точно не уникнути.

Не можна орудувати голкою і вагітним - це ускладнить пологи, і малюк може з великими труднощами покинути утробу матері. Не можна і вузлики зав'язувати під час шиття, оскільки дитя заплутається в пуповині.

Але є спосіб, який прибере негативний вплив процесу – потрібно взяти шматочок червоної нитки в зуби та зашити дірку. Робити це потрібно в повній тиші та мовчати.

Одна з версій походження цієї прикмети має цілком обгрунтоване значення. У минулих століттях голки для шиття були на вагу золота, а в поспіху втратити таку голку було дуже легко.

Крім того, голки були досить небезпечними предметами через бруд і бактерії, які були на них. І антибіотиків в той час ще не було. Тому, уколовшись голкою в поспіху, можна було отримати зараження і померти.