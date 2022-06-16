Чому огірок - це унікальний овоч: кому його їсти категорично не можна

Огірок - це овоч, без якого важко уявити собі літні салати. Цей продукт по-своєму унікальний. З давніх часів його використовували для лікування багатьох хвороб.

Чому цей овоч потрібно їсти, а кому його варто уникати розповіла дієтолог Світлана Фус.

Чому огірок унікальний

Експерт розповіла, що це один з небагатьох овочів, який ми вживаємо в їжу незрілим. Його назва "агурос" в перекладі з грецького означає "незрілий".

Він низькокалорійний, до його складу входять різні мінеральні речовини, вітаміни і антиоксиданти. Найвищий вміст калію, кремнію і цинку робить огірки профілактичним засобом по догляду за здоров'ям шкіри і волосся.

Харчова цінність огірка в першу чергу обумовлена високим вмістом:

Лютеїну і зеаксантину - речовини, які накопичуються в тканинах ока і забезпечують ефективний захист очей і зору. У 100 г огірків зміст цих каротиноїдів втричі більше денної потреби.



Фтостероли, які подібні своєю структурою на холестерин, а тому заміщають його в організмі. Таким чином при вживанні огірків фітостероли інгібують всмоктування холестерину з травного тракту. Холестерин краще виводиться з організму і знижується його рівень в крові.

Дієтолог поділилася фактами про огірки (фото: facebook.com/svetlanafus)

Як вживати і зберігати огірки

Бажано вживати огірки зі шкіркою – основна маса вітамінів та інших корисних речовин знаходиться саме там. Але треба бути впевненим в якості огірків, адже в шкірці можуть накопичуватися шкідливі речовини.

Огірки не слід зберігати в нарізаному вигляді. Є один цікавий факт: в цьому незрілому овочі у великій кількості міститься фермент аскорбатоксідаза. Його ще називають "Антивітамін C" - тому що він прискорює окислення вітаміну З, тобто руйнує його.

Виділення антивітамінного ферменту відбувається при подрібненні огірків. Тому готуйте овочеві салати безпосередньо перед їжею, щоб не втрачати вітамін С. Аскорбатоксидаза, правда, є також в інших овочах і фруктах. Її багато в кабачках, цвітній капусті і гарбузі, менше в буряках, помідорах, моркві і чорній смородині.

Кому не можна їсти огірки

Не рекомендується їсти огірки при загостренні коліту, дискінезії жовчовивідних шляхів і гастриті, при нирковій недостатності.