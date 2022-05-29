Пикантные огурцы по-корейски: готовим быстрый и легкий салат
Фото: Огурцы и помидоры (pixabay.com)
Огурцы по-корейски - пикантный салат из овощей и приправ, который станет идеальной весенне-летней закуской на вашем столе.
Как приготовить салат, рассказала украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Огурцы - 400 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Перец чили - маленький кусочек длиной 3 см (по вкусу)
- Лук репчатый - 1 маленькая луковица
- Лук зеленый - 1 стебель
- Сахар - 1/2 ч. л.
- Соевый соус - 2 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Кунжут обжаренный - 2 ч. л.
- Соль - по вкусу
Пошаговое приготовление
- Перец чили очень мелко измельчите, добавьте сахар и разотрите в пасту.
- Чеснок мелко измельчите.
- Смешайте перец чили, чеснок, соевый соус и растительное масло.
- Нарежьте мелко зеленый и репчатый лук. Огурцы нарежьте на продольные ломтики.
- Перемешайте все ингредиенты, посыпьте сверху кунжутом, посолите или добавьте соевый соус при необходимости.
- Дайте настояться 5 минут, и можно подавать к столу.
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