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Пикантные огурцы по-корейски: готовим быстрый и легкий салат

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Воскресенье 29 мая 2022 15:11
Пикантные огурцы по-корейски: готовим быстрый и легкий салат Фото: Огурцы и помидоры (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы по-корейски - пикантный салат из овощей и приправ, который станет идеальной весенне-летней закуской на вашем столе.

Как приготовить салат, рассказала украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 400 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Перец чили - маленький кусочек длиной 3 см (по вкусу)
  • Лук репчатый - 1 маленькая луковица
  • Лук зеленый - 1 стебель
  • Сахар - 1/2 ч. л.
  • Соевый соус - 2 ст. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Кунжут обжаренный - 2 ч. л.
  • Соль - по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Перец чили очень мелко измельчите, добавьте сахар и разотрите в пасту.
  2. Чеснок мелко измельчите.
  3. Смешайте перец чили, чеснок, соевый соус и растительное масло.
  4. Нарежьте мелко зеленый и репчатый лук. Огурцы нарежьте на продольные ломтики.
  5. Перемешайте все ингредиенты, посыпьте сверху кунжутом, посолите или добавьте соевый соус при необходимости.
  6. Дайте настояться 5 минут, и можно подавать к столу.

Ранее мы писали, как приготовить малосольные огурцы в пакете.

Также сообщалось, как приготовить маринованные огурцы.

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