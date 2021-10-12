Вот почему нужно съедать 21 ягоду изюма ежедневно: множество полезных свойств

Изюм полезен для здоровья как взрослых, так и детей. А еще сушеные ягоды винограда приятны на вкус за счет содержащегося в них натурального сахара. Поэтому не удивительно, что изюм называют кладезем витаминов и антиоксидантов.
Но есть одно но. Несмотря на обилие полезных компонентов данный продукт все же не рекомендуется употреблять в неограниченном количестве.
Сколько можно есть изюма в день, чем полезны ягоды и сколько они содержат калорий - расписало со ссылкой на диетологов турецкое издание Sabah.
Изюм полезен как для иммунной системы, так и, например, здоровья кожи. Почему? Все дело в том, что ягоды обладают некоторыми уникальными свойствами. Итак, изюм:
Замачивание изюма в воде увеличивает его питательную ценность, а также количество питательных веществ, которые могут усваиваться организмом.
Благодаря содержащейся клетчатке изюм можно использовать в программах по похудению для удовлетворения тяги к сладкому.
Калий, который присутствует в изюме, помогает регулировать уровень соли у людей с высоким артериальным давлением.
А клетчатка может действовать как естественное слабительное.
Плоды изюма также полезны для роста костей и кроветворения.
Употребление 21 ягоды изюма или напитка, полученного в результате замачивания такого количества изюма на ночь в воде, улучшает пищеварение.
Кроме того, говорят эксперты, выпивая каждое утро напиток из 21 ягоды изюма, приготовленный с вечера, вы можете снизить риск увеличения количества жира в печени.
Также специалисты утверждают, что 21 ягода изюма снижает уровень холестерина, а также предотвращает закупорку сосудов и уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний.
А еще настоянный накануне напиток из изюма может помочь при тошноте.
Изюм очень полезен для здоровья даже в малом количестве (фото: pixabay.com)
Готовить изюм в домашних условиях можно тремя способами.
Первый - метод сушки винограда на солнце. Нужно свежий виноград отделить от стеблей, хорошенько вымыть и разложить на плоской поверхности или на подносе и поместить на место прямого попадания солнечных лучей на три дня.
При этом нужно проследить, чтобы ягоды не располагались слишком близко друг к другу. И не забудьте накрыть ягоды тонкой белой марлей, чтобы защитить виноград от насекомых во время сушки.
Второй метод - на протяжении четырех часом сушить виноград в духовке, разогретой до температуры 60 градусов. При этом дверцу духовки желательно оставить приоткрытой, чтобы обеспечить выход испаряющейся влаги.
Для третьего способа вам понадобится дегидратор. Виноград, высушиваемый в сушильной машине, обрабатывается 24 часа при температуре 57 градусов. И после этого он будет готов к употреблению.
Хранить изюм рекомендуют в стеклянных банках.
Этот продукт содержит фруктозу и глюкозу и является популярным среди спортсменов и людей, желающих похудеть. Дело в том, что количество калорий в одном стакане изюма составляет примерно 217, а сахара - 47 г. Однако это натуральный сахар - не вредный для организма.
А так как за счет высокого содержания клетчатки изюм дает чувство сытости в течение дня, то многие специалисты рекомендуют его в программах диетического питания.
Изюм можно есть при диете (фото: pixabay.com)
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