Вот почему нужно съедать 21 ягоду изюма ежедневно: множество полезных свойств

Чем полезен изюм

Изюм полезен как для иммунной системы, так и, например, здоровья кожи. Почему? Все дело в том, что ягоды обладают некоторыми уникальными свойствами. Итак, изюм:

содержит большое количество кальция, поэтому способствует укреплению костей

поддерживает витамин D за счет микроэлемента бор в своем составе и рекомендуется в качестве добавки при лечении остеопороза

повышает уровень гемоглобина в крови

эффективен при похудении

действует как профилактическое средство при заболеваниях верхних дыхательных путей

предотвращают развитие онкологических заболеваний

богат магнием и медью

предотвращает забывчивость, укрепляет память

снимает нервное напряжение

Польза напитка из изюма

Замачивание изюма в воде увеличивает его питательную ценность, а также количество питательных веществ, которые могут усваиваться организмом.

Благодаря содержащейся клетчатке изюм можно использовать в программах по похудению для удовлетворения тяги к сладкому.

Калий, который присутствует в изюме, помогает регулировать уровень соли у людей с высоким артериальным давлением.

А клетчатка может действовать как естественное слабительное.

Плоды изюма также полезны для роста костей и кроветворения.

Почему полезно съедать 21 ягоду изюма

Употребление 21 ягоды изюма или напитка, полученного в результате замачивания такого количества изюма на ночь в воде, улучшает пищеварение.

Кроме того, говорят эксперты, выпивая каждое утро напиток из 21 ягоды изюма, приготовленный с вечера, вы можете снизить риск увеличения количества жира в печени.

Также специалисты утверждают, что 21 ягода изюма снижает уровень холестерина, а также предотвращает закупорку сосудов и уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний.

А еще настоянный накануне напиток из изюма может помочь при тошноте.

Изюм очень полезен для здоровья даже в малом количестве (фото: pixabay.com)

Как сделать изюм в домашних условиях

Готовить изюм в домашних условиях можно тремя способами.

Первый - метод сушки винограда на солнце. Нужно свежий виноград отделить от стеблей, хорошенько вымыть и разложить на плоской поверхности или на подносе и поместить на место прямого попадания солнечных лучей на три дня.

При этом нужно проследить, чтобы ягоды не располагались слишком близко друг к другу. И не забудьте накрыть ягоды тонкой белой марлей, чтобы защитить виноград от насекомых во время сушки.

Второй метод - на протяжении четырех часом сушить виноград в духовке, разогретой до температуры 60 градусов. При этом дверцу духовки желательно оставить приоткрытой, чтобы обеспечить выход испаряющейся влаги.

Для третьего способа вам понадобится дегидратор. Виноград, высушиваемый в сушильной машине, обрабатывается 24 часа при температуре 57 градусов. И после этого он будет готов к употреблению.

Хранить изюм рекомендуют в стеклянных банках.

Изюм калорийный? От него можно поправиться?

Этот продукт содержит фруктозу и глюкозу и является популярным среди спортсменов и людей, желающих похудеть. Дело в том, что количество калорий в одном стакане изюма составляет примерно 217, а сахара - 47 г. Однако это натуральный сахар - не вредный для организма.

А так как за счет высокого содержания клетчатки изюм дает чувство сытости в течение дня, то многие специалисты рекомендуют его в программах диетического питания.

Изюм можно есть при диете (фото: pixabay.com)