Ось чому потрібно з'їдати 21 ягоду родзинок щодня: безліч корисних властивостей

Чим корисні родзинки

Родзинки корисні як для імунної системи, так і, наприклад, здоров'я шкіри. Чому? Річ у тім, що ягоди мають деякі унікальні властивості. Отже, родзинки:

містять велику кількість кальцію, що сприяє зміцненню кісток

підтримують вітамін D за рахунок мікроелемента бор в своєму складі і рекомендуються в якості добавки при лікуванні остеопорозу

підвищують рівень гемоглобіну в крові

ефективні при схудненні

діють як профілактичний засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів

запобігають розвитку онкологічних захворювань

багаті магнієм і міддю

зміцнюють пам'ять

знімають нервову напругу

Користь напою з родзинок

Замочування родзинок у воді збільшує їхню поживну цінність, а також кількість поживних речовин, які можуть засвоюватися організмом.

Завдяки вмісту клітковини родзинки можна використовувати в програмах по схудненню для задоволення тяги до солодкого.

Калій, що міститься у родзинках, допомагає регулювати рівень солі у людей з високим артеріальним тиском.

А клітковина може діяти як природне проносне.

Плоди родзинок також корисні для росту кісток і кровотворення.

Чому корисно з'їдати 21 ягоду родзинок

Вживання 21 ягоди родзинок або напою, отриманого в результаті замочування такої кількості родзинок на ніч у воді, покращує травлення.

Крім того, кажуть експерти, випиваючи щоранку напій з 21 ягоди родзинок, приготований з вечора, ви можете знизити ризик збільшення кількості жиру в печінці.

Також фахівці стверджують, що 21 ягода родзинок знижує рівень холестерину, а також запобігає закупорці судин і зменшує ймовірність розвитку серцевих захворювань.

А ще настояний напередодні напій з родзинок може допомогти при нудоті.

Родзинки дуже корисні для здоров'я навіть в малій кількості (фото: pixabay.com)

Як зробити родзинки в домашніх умовах

Готувати родзинки в домашніх умовах можна трьома способами.

Перший - метод сушіння винограду на сонці. Потрібно свіжий виноград відокремити від стебел, гарненько вимити і розкласти на плоскій поверхні або на підносі і помістити на місце прямого попадання сонячних променів на три дні.

При цьому потрібно простежити, щоб ягоди не розташовувалися занадто близько одна до одної. І не забудьте накрити ягоди тонкою білою марлею, щоб захистити виноград від комах під час сушіння.

Другий метод - протягом чотирьох годиною сушити виноград в духовці, розігрітій до температури 60 градусів. При цьому дверцята духовки бажано залишити прочиненими, щоб забезпечити вихід вологи, що випаровується.

Для третього способу вам знадобиться дегідратор. Виноград, висушується в сушильній машині, обробляється 24 години при температурі 57 градусів. І після цього він буде готовий до вживання.

Зберігати родзинки рекомендують в скляних банках.

Родзинки калорійні? Від них можна поправитися?

Цей продукт містить фруктозу і глюкозу і є популярним серед спортсменів і людей, які бажають схуднути.

Справа в тому, що кількість калорій в одній склянці родзинок становить приблизно 217, а цукру - 47 г. Однак це натуральний цукор - не шкідливий для організму.

А так як за рахунок високого вмісту клітковини родзинки дають відчуття ситості протягом дня, то багато фахівців рекомендують їх в програмах дієтичного харчування.

Родзинки можна їсти при дієті (фото: pixabay.com)