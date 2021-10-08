Эндокринолог рассказала, с чем нельзя сочетать творог

Все знают, что творог - это богатый кальцием и ценным белком продукт. Вне зависимости от жирности, кстати. Но чтобы организм получил максимальную пользу от этого кисломолочного суперфуда, его следует правильно употреблять в пищу.

Как правильно есть творог, а с чем его сочетать не рекомендуется - рассказала врач-эндокринолог, научный руководитель "Клиники системной медицины" Зухра Павлова в своем Telegram -канале.

По словам специалиста, очень часто пациенты задают ей вопрос: правда ли, что надо есть жирный творог, иначе кальций не усвоится?

"Нет ни одного научного доказательства, что для усваивания кальцию нужно больше жира. Так что именно на этот элемент жирность творога не влияет", - отметила врач.

Эндокринолог при этом рекомендует употреблять творог нормальной жирности - 5-9% и стараться не увеличивать калорийность за счет большого количества варенья, меда, сметаны.

Однако к блюду можно в качестве подсластителей добавлять стевию или эритрит.

А что, если вы любите есть сырники или запеканку вприкуску с чаем или кофе?

"Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А. Поэтому не рассчитывайте на эти элементы, если запиваете сырники чаем", - отметила врач.

А с чем нужно есть творог?

Так как творог относится к парадоксальным продуктам с большим инсулиновым индексом (то есть, вызывает выброс инсулина и может стимулировать голод), то его надо обязательно есть с медленными углеводами.

Это, могут быть:

несладкие овощи и фрукты (зеленые яблоки, авокадо, помидоры и т. д.)

бобовые

цельнозерновой хлеб

макароны твердых сортов

"Таким образом, мы превращаем этот перекус в полноценный прием пищи и не стимулируем центр голода", - резюмировала доктор Павлова.