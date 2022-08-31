Вот почему нужно ограничить въезд россиян в Европу: объяснение экспертов (видео)

Специалисты обращают внимание, что пока страны ЕС уже усложняют въезд для российских граждан - не только для элиты, но и для более "скромных" слоев населения - Греция и Кипр затягивают такой процесс по различным причинам.

При этом ужесточение визового режима для россиян важно с психологической точки зрения, и является существенной составляющей информационной войны с РФ.

"Люксовую жизнь, которой жили российская элита и частично средний класс до 24 февраля, следует ограничивать. Они не должны летать на шоппинг в Милан на выходные, пока украинские граждане гибнут от российских ракет", - подчеркивает эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

По его данным, около 15% россиян бывали в странах Европейского Союза, а около четверти граждан РФ имеют загранпаспорта.

Сушко обратил внимание на непростую ситуацию с российскими медийщиками, так как их масса - неоднородна, и часть критикует агрессию Кремля против Украины, часть поддерживает путинскую войну, но есть и такие, кто просто маскируются и "продолжают выполнять задачи, поставленные путинским режимом для продолжения войны".

В этом контексте эксперт констатирует, что единого решения для всех россиян - нет. Так, страны Европы обладают легитимным правом проверять приезжающих журналистов из РФ, иначе такие медийщики могут оказаться агентами, которые станут "продвигать определенные российские нарративы", добавляет он.

"Ужесточение визового режима значительно сократит присутствие российских агентов в Европе. Но до конца ее все равно не остановит: на то они и спецслужбы, чтобы находить щели", - рассказал журналист-международник Игорь Соловей.

По словам специалиста, лишение россиян возможности махнуть в Европу "на шопинг" или для туристических экскурсий будет иметь определенный психологический сигнал: их материальные возможности уже ограничиваются, а дальше будет еще хуже.

Так, именно усиление визового режима для россиян в Европе - это имиджевый и информационный удар по стране-агрессору, говорит эксперты.

"Таким образом, мы можем достучаться до многочисленных россиян, даже через полгода войны считающих, что она их не касается", - отметил Соловей.

Видео: эксперты высказались об ужесточении в Европе визового режима для россиян