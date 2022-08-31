Ось чому треба обмежити в'їзд росіян в Європу: пояснення експертів (відео)

Фахівці звертають увагу, що поки країни ЄС вже ускладнюють в'їзд для російських громадян - не тільки для еліти, але і для більш "скромних" верств населення - Греція і Кіпр затягують такий процес з різних причин.

При цьому посилення візового режиму для росіян важливо з психологічної точки зору, і є суттєвою складовою інформаційної війни з РФ.

"Люксове життя, яким жили російська еліта і частково середній клас до 24 лютого, варто обмежувати. Вони не повинні літати на шопінг в Мілан на вихідні, доки українські громадяни гинуть від російських ракет", - наголошує експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.

За його даними, близько 15% росіян бували в країнах Європейського Союзу, а близько чверті громадян РФ мають закордонні паспорти.

Сушко звернув увагу на непросту ситуацію з російськими медійниками, оскільки їх маса - неоднорідна, і частина критикує агресію Кремля проти України, частина підтримує путінську війну, але є й такі, хто просто маскуються і "продовжують виконувати завдання, поставлені путінським режимом для продовження війни".

У цьому контексті експерт констатує, що єдиного рішення для всіх росіян - немає. Так, країни Європи мають легітимне право перевіряти приїжджаючих журналістів з РФ, інакше такі медійники можуть виявитися агентами, які стануть "просувати певні російські наративи", додає він.

"Посилення візового режиму значно скоротить присутність російських агентів в Європі. Але до кінця її все одно не зупинить: на те вони і спецслужби, щоб знаходити шпаринки", - розповів журналіст-міжнародник Ігор Соловей.

За словами фахівця, позбавлення росіян можливості махнути в Європу "на шопінг" або для туристичних екскурсій матиме певний психологічний сигнал: їх матеріальні можливості вже обмежуються, а далі буде ще гірше.

Так, саме посилення візового режиму для росіян в Європі - це іміджевий та інформаційний удар по країні-агресору, каже експерти.

"Таким чином, ми можемо достукатись до численних росіян, які навіть через пів року війни вважають, що вона їх не стосується", - зазначив Соловей.

Відео: експерти висловилися про посилення в Європі візового режиму для росіян