"Эпоха полумер прошла": Кулеба призвал ЕС к полному запрету виз для россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Радио Свобода" .

Министр подчеркнул, что "эпоха полумер для России прошла".

"Режим упрощенного оформления европейских виз для россиян действовал с 2007 года. С тех пор россия начала войну против Грузии, войну против Украины, совершила убийства оппонентов режима Путина на территории европейских государств и другие преступления. Помогли ли путешествия россиян в ЕС изменить их отношение к Европе или научить их уважать границы других стран", - сказал Кулеба.

По словам украинского дипломата, запрет выдачи туристических виз - вопрос уважения европейцев к самим себе.

"Европейцы не должны разрешать гражданам россии, которые поддерживают агрессию Путина против Украины и Европы в целом, использовать себя. С 24 февраля Украина занимает позицию, что эпоха полумер против РФ прошла", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, наиболее важно, чтобы те европейские страны и политики, в том числе в Германии и Франции, которые имеют определенные иллюзии по поводу российской политики, российского общества, чтобы они их избавились.

"С 2007 года все это время, пока работала упрощенная форма выдачи виз - это никак не помогало изменить отношение россиян к Европе и главное: не помогло научить россиян уважать других, другие страны, другие народы", - заявил министр.

Кроме того, Кулеба добавил, что следует сохранить открытым окно возможностей для настоящих оппонентов режима Путина, диссидентов, а также людей, нуждающихся в визе по гуманитарным причинам, или для дальнейшего получения статуса беженца.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

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