Чому ні? Зеленський думає повернутися на сцену Кварталу

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський має намір відвідати запис шоу "Вечірній Квартал" у Києві

Володимир Зеленський зізнався, що дуже сумує за друзями зі Студії "Квартал 95", лідером якої він був до обрання президентом України. Глава держави також розповів в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, з яким раніше разом знімався в серіалі "Слуга народу", що хоче піти на виступ колишніх колег по сцені. Відео програми "100 днів президента України" опубліковано на YouTube телеканалу 1+1.

Йдеться про зйомки шоу "Вечірній квартал" у Палаці "Україна", які відбудуться через місяць.

Зеленський розповів, що завжди сумує за "кварталівцями", але на зустрічі з ними бракує часу.

Зеленський зізнався, що дуже сумує за друзями з "Кварталу" (Фото: скріншот)

"Час на "альо" іноді з'являється. Буває, пишемо СМСки один одному в WhatsApp", - зазначив президент.

Нещодавно Зеленський сходив в Одесі на "Лігу сміху", але на зйомку "Вечірнього кварталу" в Південній Пальмірі потрапити не зміг, тому що "були справи". Тепер пропустити запис шоу в Києві президент не має наміру.

"Але зараз в "Україні" в жовтні, я знаю, будуть зйомки "Кварталу", і я хочу", - сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що його влаштує будь-який варіат відвідування, і він навіть готовий знову піднятися на сцену, яку покинув заради політичної кар'єри.

Зеленський хоче відвідати запис шоу "Вечірній Квартал" (Фото: скріншот з архівного відео концерту)

"Просто, офіційно, як глядач. Як не останній глядач. А може ще така ідея - вийти на сцену. Чому ні?" - задався питанням Зеленський і додав, жартуючи, що так зміг би навіть заощадити.

"Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші", - розсудив він.

Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів на посаді президента (Відео: YouTube / Телеканал 1+1)

Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський зізнався, що після вступу на посаду президента України став частіше спілкуватися зі своїми батьками, а також радитися щодо різних серйозних політичних питань.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський не стримав емоції та нецензурно вилаявся у Верховній Раді при голосуванні за основу в першому читанні за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. У мережі показали відео, як вночі 30 серпня приймали рішення.