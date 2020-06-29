Почему нельзя спать под вентилятором: названа главная опасность

Сон с вентилятором может негативно повлиять на здоровье людей. Специалисты говорят, что пребывание в ночное время рядом с потоком воздуха может усугубить аллергию, усилить мышечные боли или даже вызвать простуду.

Про недостатки сна с включенным вентилятором пишет amerisleep.com.

Вызывает аллергию

Вместе с потоком воздуха вентиляторы также распространяют пыль, пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены в комнате. Вдыхание этих аллергенов может вызвать такие реакции, как чрезмерное чихание, насморк, слезотечение, зуд в горле и затруднение дыхания. Если же вы склонны к аллергии или астме, эти аллергены могут ухудшить ваши симптомы.

Может стать причиной простуды

Оставив вентилятор включенным, вы рискуете пересушить слизистую носоглотки. Чрезмерная сухость вызывает перепроизводство слизи, вызывая синусит, головные боли и заложенный нос, боль в горле, кашель. Чтобы уменьшить сухость, вы можете выпить немного воды, но вам придется часто просыпаться, чтобы пить снова и снова.

Сушит кожу

Постоянный выброс потока воздуха может также вызвать сухость кожи и раздражение. Чтобы избежать таких неприятностей, вы можете перед сном увлажнять кожу специальными средствами.

Может усилить мышечные боли

Холодный воздух, циркулирующий рядом с вами, может вызвать сокращение мышц. Если у вас уже есть мышечная боль, она может усилиться, когда вы спите с включенным вентилятором. Концентрированный поток прохладного воздуха заставляет мышцы напрягаться, вызывая судороги.

Учитывая эти риски, специалисты рекомендуют вместо использования вентилятора открывать форточку, а вечером, перед сном, принимать теплый душ без мыла и других сушащих кожу средств.

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