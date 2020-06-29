Чому не можна спати під вентилятором: названа головна небезпека

Лікарі розповіли, чому не можна спати під працюючим вентилятором
Сон з вентилятором може негативно вплинути на здоров'я людей. Фахівці кажуть, що перебування у нічний час поруч з потоком повітря може посилити алергію, м'язові болі або навіть викликати застуду.
Про недоліки сну з включеним вентилятором пише amerisleep.com.
Разом з потоком повітря вентилятори також поширюють пил, пилових кліщів, спори, пилок та інші алергени в кімнаті. Вдихання цих алергенів може викликати такі реакції, як надмірне чхання, нежить, сльозотеча, свербіж у горлі і утруднення дихання. Якщо ж ви схильні до алергії або астми, ці алергени можуть погіршити ваші симптоми.
Залишивши вентилятор включеним, ви ризикуєте пересушити слизову носогорла. Надмірна сухість викликає надвиробництво слизу, викликаючи синусит, головні болі і закладеність носа, біль у горлі, кашель. Щоб зменшити сухість, ви можете випити трохи води, але вам доведеться часто прокидатися, щоб пити знову і знову.
Постійний викид потоку повітря може також викликати сухість шкіри та подразнення. Щоб уникнути таких неприємностей, ви можете перед сном зволожувати шкіру спеціальними засобами.
Холодне повітря, що циркулює поруч з вами, може викликати скорочення м'язів. Якщо у вас вже є м'язовий біль, він може посилитися, коли ви спите з включеним вентилятором. Концентрований потік прохолодного повітря змушує напружуватися м'язи, викликаючи судоми.
З огляду на ці ризики, фахівці рекомендують замість використання вентилятора відкривати кватирку, а ввечері, перед сном, приймати теплий душ без мила та інших засобів, що сушать шкіру.
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Автор: Светлана Мащенко