Как бороться с жарой в квартире без кондиционера: 7 действенных советов

Как бороться с жарой в квартире без кондиционера (фото: canva.com)

Высокие температуры могут негативно отразиться на нашем самочувствии

С начала июня и до текущего момента в Украине во многих областях сохраняется жаркая погода. И если это квартира на солнечной стороне – высока доля вероятности, что в ней лучше ощущаются негативные стороны палящего солнца. Как бороться с жарой в квартире без кондиционера и не допустить тепловой удар – читайте ниже.

Высокие температуры воздуха заставляют страдать тех, кто к ним не привык – жителей умеренного климата. Жара снижает активность, концентрацию, делает человека апатичным, а нередко приводит к тепловому удару, который выражается в более неприятных симптомах. Однако отсутствие кондиционера – не приговор на постоянный дискомфорт в летнее время. STYLER разобрался и вібрал самые эффективные советы по борьбе с жарой.

Окна и форточки. Самое главное, что нужно сделать – это защитить окна от попадания прямых солнечных лучей. Для этих целей хорошо подойдет светоотражающая фольга или светонепроницаемые шторы. Дизайнеры также советуют плотные римские шторы, для офиса больше подойдут жалюзи, ролеты и т. д. Также стоит помнить, что днем окна должны быть закрыты, а проветривать помещение нужно только вечером и ночью. Вентилятор. Сам по себе вентилятор – не очень экономный способ борьбы с жарой, но вот в дополнении с миской холодной воды рядом его действие заметно оптимизируется. К тому же, это хороший способ ускорить циркуляцию воздуха в квартире, а это ее жителям только на руку. Горячий душ и чай. Некоторые люди советуют принять горячий душ и выпить горячего чаю – после такой тепловой процедуры даже 30-градусная жара в квартире покажется легким морским бризом. Побольше воды. Бабушки советуют набрать в ванную холодной воды и открыть дверь. Это поможет немного снизить температуру. А еще полезно расставить по квартире кувшины или вазы с водой и льдом. Электроприборы и газовая плита. В жару хлопоты на кухне стоит свести к приготовлению холодных закусок и напитков, тем более что в такую погоду есть тяжелую пищу не только не хочется, но и вредно. Газовую плиту стоит использовать по минимуму, а духовку можно вообще не включать. Также нужно следить за тем, чтобы все электроприборы, которые не используются, были выключены из сети. Одежда и питание. Как уже говорилось, питание в жару должно быть легким. Лучше всего отдать предпочтение свежим овощным салатам, фруктам, также в рационе обязательно должно быть достаточное количество воды. Одеваться стоит в вещи из легких натуральных тканей, просторные, светлых тонов. Собираясь на улицу, нужно надеть головной убор. Правильные лампочки. Обычные лампы Ильича, которые чаще всего используют, очень много своей энергии отдают на тепло, и только маленькую ее часть – для освещения помещения. Стоит поменять лампочки на энергосберегающие.

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Автор: Киселева Анна