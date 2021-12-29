Почему коты ложатся на больное место у человека: что это значит

Все люди знают, что кошки имеют способности исцелять от различных недугов. В частности, они могут определить нездоровое место у своего хозяина и лечь на него. Через некоторое время человек почувствует облегчение.

Так правда ли, что коты чувствуют больное место у хозяина - читайте в материале ниже .

Как пишет rsute, ученые провели исследование, которое показало, что кошки могут помочь своему хозяину справиться с депрессивным состоянием. Кроме того, у владельцев четвероногих давление ниже, чем у тех, кто их не имеет.

Также, если человеку удастся установить с питомцем доверительные отношения, то они могут находить его болезненные участки и лечить их. Они сразу укладываются на это место и начинают мурчать, согревая человека своим теплом, после чего недуг понемногу отступает.

К тому же при серьезных проблемах животное может длительное время находиться рядом с человеком.

Чувствуют ли коты больное место у своих хозяев (freepik)

Сердечно-сосудистые заболевания

Существует история о том, как кошки спасали людей от сердечных приступов и гипертонии. Когда человек сильно раздражен или напряжен, питомец тоже это чувствует, поэтому сразу подходит к нему и начинает ластиться.

Недуги ЖКТ

Гладить домашнего питомца полезно для пищеварительной системы. Они помогают человеку справиться с болезнями ЖКТ и мочеполовой системы.

Стресс

Кошки могут снять стресс, усталость, мигрень и привести к норме показатели артериального давления. Лучше всего помогут длинношерстные питомцы: они помогут справиться с депрессией, раздражительностью и бессонницей.

Отметим, что черные кошки забирают у хозяина вдвое больше негативной энергии. Рыжие отдают положительную энергию. А белые кошки - лучшие врачи.

Продолжительность жизни

Люди, которые держат в доме кошек, на 10 лет живут дольше тех, у кого их нет. У владельцев этих питомцев показатели артериального давления намного лучше, и уровень холестерина часто бывает в норме.

Чувствуют ли коты больное место у своих хозяев (freepik)

Как кошка чувствует болезненное место у хозяина

Кошки не имеют никаких сверхъестественных способностей, благодаря которым они могут испытывать недуги своих хозяев. Животное ложится на человека, потому что у него повышается температура тела во время лихорадки, а коты любят теплые места.

Ушибы и боль в спине тоже являются теплыми местами, которые кошки могут использовать как грелку. Если у животного с человеком крепкая связь, оно знает, какая температура тела у его хозяина и каков его естественный запах.

Когда человек простужен или имеет какой-то недуг, его температура и запах меняются. Кошка хоть и не понимает, что в этот момент чувствует человек, но она знает, что что-то изменилось.

Домашний питомец не ощущает недуг своего хозяина, он может ощущать лишь изменения, которые с ним связаны.