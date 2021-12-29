Как спасти животное от последствий фейерверков: советы от ветеринаров

Несмотря на то, что в Киеве запрещена пиротехническая техника, некоторые все равно продолжают запускать фейерверки, особенно это касается новогодней ночи. Уже ни для кого не секрет, что от этих взрывов страдают животные. Это касается абсолютно всей живности, не только домашней.

"Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может скрыться от хозяина или даже попасть под автомобиль", – прокомментировала Наталья Мазур.

Специалисты утверждают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно, внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Не забывайте, что пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые вследствие шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

Советы от специалистов

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собачку из поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

Если вы видите, что при вас запускают петарды или пиротехнику - сделайте замечание нарушителям.