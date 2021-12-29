Чому коти лягають на хворе місце у людини: що це означає
Усі люди знають, що кішки мають здібності зцілювати від різних недуг. Зокрема, вони можуть визначити нездорове місце у свого господаря та лягти на нього. Через деякий час людина відчує полегшення.
То чи правда, що коти відчувають хворе місце у господаря - читайте в матеріалі нижче.
Як пише rsute, вчені провели дослідження, яке показало, що кішки можуть допомогти своєму господареві впоратися з депресивним станом. Крім того, у власників чотирилапих тиск нижчий, ніж у тих, хто їх не має.
Також, якщо людині вдасться встановити з вихованцем довірливі відносини, то вони можуть знаходити його хворобливі ділянки та лікувати їх. Вони відразу вкладаються на це місце і починають мурчати, зігріваючи людину своїм теплом, після чого недуга потроху відступає.
До того ж при серйозних проблемах тварина може тривалий час перебувати поряд із людиною.
Чи відчувають коти хворе місце у своїх господарів (freepik)
Серцево-судинні захворювання
Існує історія про те, як кішки рятували людей від серцевих нападів та гіпертонії. Коли людина сильно роздратована або напружена, вихованець теж це відчуває, тому відразу підходить до неї й починає лащитися.
Недуги ШКТ
Гладити домашнього вихованця корисно для травної системи. Вони допомагають людині впоратися з хворобами ШКТ та сечостатевої системи.
Стрес
Кішки можуть зняти стрес, втому, мігрень і привести до норми показники артеріального тиску. Найкраще допоможуть довгошерсті вихованці: вони допоможуть впоратися з депресією, дратівливістю та безсонням.
Зазначимо, що чорні кішки забирають у господаря вдвічі більше негативної енергії. Руді віддають позитивну енергію. А білі кішки - найкращі лікарі.
Тривалість життя
Люди, які тримають у будинку кішок, на 10 років живуть довше за тих, у кого їх немає. У власників цих вихованців показники артеріального тиску набагато кращі, і рівень холестерину часто буває в нормі.
Чи відчувають коти хворе місце у своїх господарів (freepik)
Як кішка відчуває хворобливе місце у господаря
Кішки не мають жодних надприродних здібностей, завдяки яким вони можуть відчувати недуги своїх господарів. Тварина лягає на людину, тому що у неї підвищується температура тіла під час лихоманки, а коти люблять теплі місця.
Забиті місця та біль у спині теж є теплими місцями, які кішки можуть використовувати як грілку. Якщо у тварини з людиною міцний зв'язок, воно знає, яка температура тіла у його господаря і який його природний запах.
Коли людина застуджена або має якусь недугу, її температура та запах змінюються. Кішка хоч і не розуміє, що в цей момент відчуває людина, але вона знає, що щось змінилося.
Домашній вихованець не відчуває недугу свого господаря, він може відчувати лише зміни, які з ним пов'язані.
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