Почему комары "загрызают" определенных людей: об этих факторах вы не знали

Что такого в некоторых людях, перед чем комары просто не могут устоять?

Медицинский эксперт Доктор Росс Перри рассказал, что около 20% населения более восприимчивы к укусам насекомых, и на самом деле это зависит от ряда факторов.

От чего зависят укусы комаров?

Группа крови

По словам доктора, группа крови может играть значительную роль.

Согласно исследованию, кровь группы 0 (I) нравится комарам больше, чем А (II), В (III) и АВ (IV).

Эксперты подчеркивают, что около 80% людей "подают сигнал", показывающий, какая у них группа крови, и это привлекает кровопиец.

Одежда

Немалую роль для привлечения насекомых имеет одежда.

"Их, как правило, больше привлекают темные цвета, которые им легче заметить, тогда как светлые цвета, как правило, сливаются", - рассказал доктор Росс.

Комаров очень привлекает запах духов (фото: freepic.com)

Пот и бактерии

Комаров сильно привлекает запах бактерий и пота. Например, если человек тренируется на природе - он станет мишенью для насекомых.

Духи

Эксперт Говард Картер также добавляет, что духи являются еще одним ключевым фактором, привлекающим комаров.

Очень рекомендуется избегать всех духов, а также кремов от загара. Кстати, кровопийцы обожают запах лаванды.

Стресс и кортизол

Доктор Сэм Уоттс, основатель Mind Body Medical, сообщил, что есть также доказательства того, что комары могут использовать гормон стресса кортизол для отслеживания потенциальных целей.

"Те, у кого более высокий уровень кортизола и более резкие его всплески, с большей вероятностью будут укушены комарами, чем другие", - объяснил он.