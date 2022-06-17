Чому комарі "загризають" певних людей: про ці фактори ви не знали

Що такого в деяких людях, перед чим комарі просто не можуть встояти?

Медичний експерт Доктор Росс Перрі розповів, що близько 20% населення більш сприйнятливі до укусів комах, і насправді це залежить від ряду факторів.

Від чого залежать укуси комарів?

Група крові

За словами доктора, група крові може відігравати значну роль.

Згідно з дослідженням, кров групи 0 (I) подобається комарам більше, ніж А (II), В (III) і АВ (IV).

Експерти підкреслюють, що близько 80% людей "подають сигнал", що показує, яка у них група крові, і це приваблює кровопивць.

Одяг

Чималу роль для залучення комах має одяг.

"Їх, як правило, більше приваблюють темні кольори, які їм легше помітити, тоді як світлі кольори, як правило, зливаються", - розповів доктор Росс.

Комарів дуже приваблює запах парфумів (фото: freepic.com)

Піт і бактерії

Комаров сильно приваблює запах бактерій і поту. Наприклад, якщо людина тренується на природі - вона стане мішенню для комах.

Парфуми

Експерт Говард Картер також додає, що парфуми є ще одним ключовим фактором, що приваблює комарів.

Дуже рекомендується уникати всіх парфумів, а також кремів від засмаги. До речі, кровопивці обожнюють запах лаванди.

Стрес і кортизол

Доктор Сем Уоттс, засновник Mind Body Medical, повідомив, що є також докази того, що комарі можуть використовувати гормон стресу кортизол для відстеження потенційних цілей.

"Ті, у кого більш високий рівень кортизолу і більш різкі його сплески, з більшою ймовірністю будуть вкушені комарами, ніж інші", - пояснив він.