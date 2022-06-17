Чому комарі "загризають" певних людей: про ці фактори ви не знали

Комарі можуть зіпсувати будь-який відпочинок, незалежно від того, де ви знаходитесь. Як правило, в кожній групі людей є одна людина, яка завжди весь в укусах, а інші залишаються неушкодженими.
Набридливим комахам подобається певний тип людей, пише Metro.
Що такого в деяких людях, перед чим комарі просто не можуть встояти?
Медичний експерт Доктор Росс Перрі розповів, що близько 20% населення більш сприйнятливі до укусів комах, і насправді це залежить від ряду факторів.
Група крові
За словами доктора, група крові може відігравати значну роль.
Згідно з дослідженням, кров групи 0 (I) подобається комарам більше, ніж А (II), В (III) і АВ (IV).
Експерти підкреслюють, що близько 80% людей "подають сигнал", що показує, яка у них група крові, і це приваблює кровопивць.
Одяг
Чималу роль для залучення комах має одяг.
"Їх, як правило, більше приваблюють темні кольори, які їм легше помітити, тоді як світлі кольори, як правило, зливаються", - розповів доктор Росс.
Піт і бактерії
Комаров сильно приваблює запах бактерій і поту. Наприклад, якщо людина тренується на природі - вона стане мішенню для комах.
Парфуми
Експерт Говард Картер також додає, що парфуми є ще одним ключовим фактором, що приваблює комарів.
Дуже рекомендується уникати всіх парфумів, а також кремів від засмаги. До речі, кровопивці обожнюють запах лаванди.
Стрес і кортизол
Доктор Сем Уоттс, засновник Mind Body Medical, повідомив, що є також докази того, що комарі можуть використовувати гормон стресу кортизол для відстеження потенційних цілей.
"Ті, у кого більш високий рівень кортизолу і більш різкі його сплески, з більшою ймовірністю будуть вкушені комарами, ніж інші", - пояснив він.
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