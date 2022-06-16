Почему на кабачках нужно обрывать первую завязь: основные правила большого урожая

В частности, многие огородники убирают первую завязь после цветения. Это надо сделать как можно раньше, чтобы растение не тратило свою энергию.

Поэтому рекомендовано убирать цветки еще в фазе бутонизации, до цветения или во время. Благодаря этому плодоношение начнется быстрее.

Также такая процедура подходит абсолютно для всех сортов кабачков.

Важно помнить, что пустоцвет при этом удалять не нужно. Все потому, что это снизит урожайность.

Уход за кабачками

Правила ухода несложные, но запомнить и придерживаться их для длительного плодоношения стоит:

выбирайте сорта и гибриды кабачков с длительным плодоношением;

не загустивайте посадки;

обильно поливайте по мере высыхания земли;

удалите старые и больные листья;

защищайте кабачки от болезней;

подкармливайте в течение всего периода плодоношения;

мульцируйте землю.

Поливать кабачки нужно достаточно обильно по мере высыхания земли. Влага должна проникать в землю на глубину до 50 см. Если почва сухая, то для каждого взрослого растения требуется не менее 10 л воды. Кабачки особенно нуждаются в поливе во время цветения и плодоношения: с начала июля до конца августа.

Кроме того, нельзя использовать для полива холодную воду, это может привести к возникновению корневой гнили. Температура воды для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Добавим, что мульчирование земли под кабачками помогает удерживать влагу, задерживает рост сорняков и улучшает структуру почвы - ведь под слоем мульчи отлично развиваются полезные бактерии. Также, чтобы плоды кабачков и нижние листья меньше контактировали с влажной землей, слой мульчи нужно время от времени обновлять.