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Как избавиться от жука на картофеле: поможет простой способ

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Вторник 14 июня 2022 17:05
Как избавиться от жука на картофеле: поможет простой способ Как избавиться от вредителя на картофеле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Колорадский жук - это страшный сон огородника из-за того, что вредитель размножается бешеными темпами и наносит колоссальный вред картофелю. Чем выше температура воздуха, тем активнее этот вредитель.

Какой замечательный способ поможет избавиться от вредителя - читайте ниже.

Отметим, что вредитель поражает пасленовые культуры, преимущественно картофель, реже томаты и перцы. Несмотря на огромное количество препаратов, которые уничтожают жука, избавиться от него невозможно. Он быстро привыкает к инсектицидам, а сам за сезон может отложить до 1000 яиц.

Однако, больше всего этот вредитель любит баклажаны. Он уничтожает их посадки с необычайной скоростью.

В отличие от картофеля, который можно обработать сильным химическим средством, плоды баклажанов употребляются в пищу сразу. Ручной сбор дает слабый результат, потому что на баклажанную грядку слетаются все жуки.

Что поможет защитить картофель

Опытные огородники используют это свойство себе на пользу. Они говорят, что с помощью баклажанов можно избавиться от жука на картофеле. Этот прием используется в агрономии и называется "жертва культура".

Вся суть заключается в том, что с выращиванием овощей приносятся в жертву вредителям определенные растения. Баклажан - самый яркий пример.

Поэтому, если посадить пару баклажанов рядом с картофелем, все жуки сползутся на эти несколько кустиков. В огороде их можно посадить по углам грядки, но в поле в торцах рядов. В частности, пройтись и собрать жуков из нескольких кустов гораздо проще, чем ежедневно осматривать 20 соток картофеля.

Этот способ поможет вырастить экологически чистый картофель без применения инсектицидов.

Также в середине посадки можно посеять цветы бархатцы или календулу и это также поможет отвлечь жука от картофеля.

Ранее мы сообщали, что поможет повысить урожайность картофеля втрое.

Также, как избавиться от тли и колорадского жука на огороде.

Кроме того, какую картошку употреблять в пищу нельзя, и чем она опасна.

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