Почав з "Гаррі Поттера": зірка "Голосу країни" поділився, як українізовував доньок

Як Максим Бородін українізовував дітей

Зі слів співака, почав він з книжок про Гаррі Поттера, україномовних томів.

"У мене вже молодша почала розмовляти російською і тоді я сказав, що ми більше російською не розмовляємо. Це якраз був десь 18-й-19-й рік. Спочатку я сам почав українською розмовляти. Цей тип проти течії, коли вдома всі російською, а ти українською. Це було дуже важко", - зізнався артист.

"Вечорами став їм на ніч читати Гаррі Поттера, кожен абзац пояснювати, що там за сенс, тому що вони не розуміли слів", - додав він.

Також Бородін поділився лайфхаком для батьків, які хочуть, щоб їхні діти не використовували мову окупанта.

"Я на кухні повісив дошку, на якій було п'ять імен всієї родини, і кожне російське слово - там з'являвся один бал. За день, у кого найбільше балів, той миє посуд. І через тиждень-два російські слова всі забулися, тому що мити посуд увечері після вечері - це відстій", - сказав Максим.

Зазначимо, що Бородін одружений і є багатодітним батьком - у співака підростає троє донечок.