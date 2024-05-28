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Начал с "Гарри Поттера": звезда "Голосу країни" поделился, как украинизировал дочерей

Максим Бородин (фото: instagram.com/7borodin7)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Максим Бородин поделился, как приучил своих дочерей общаться на украинском языке. Делать это артист начал еще до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алине Доротюк.

Как Максим Бородин украинизировал детей

По словам певца, начал он с книг о Гарри Поттере, украиноязычных томов.

"У меня уже младшая начала разговаривать на русском и тогда я сказал, что мы больше на русском не разговариваем. Это как раз был где-то 18-й-19-й год. Сначала я сам начал на украинском разговаривать. Этот тип против течения, когда дома все на русском, а ты на украинском. Это было очень трудно", - признался артист.

"По вечерам стал им на ночь читать Гарри Поттера, каждый абзац объяснять, что там за смысл, потому что они не понимали слов", - добавил он.

Также Бородин поделился лайфхаком для родителей, которые хотят, чтобы их дети не использовали язык оккупанта.

"Я на кухне повесил доску, на которой было пять имен всей семьи, и каждое русское слово - там появлялся один балл. За день, у кого больше всего баллов, тот моет посуду. И через неделю-две русские слова все забылись, потому что мыть посуду вечером после ужина - это отстой", - сказал Максим.

 

Отметим, что Бородин женат и многодетный отец - у певца подрастает трое дочерей.

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